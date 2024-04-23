Хавбек «Ростова» Байрамян: Карпин не готовил нас к «Спартаку» как-то особенно

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин настраивал футболистов на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5) без особенностей.

«Валерий Георгиевич к «Спартаку» не готовил нас как-то особенно, всё было как обычно. Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на «Спартак». У нас было много хороших матчей со «Спартаком», но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь», — приводит слова Байрамяна ТАСС.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.