Тренер «Челси» Почеттино ответил на критику Николаса Джексона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на критику сенегальского нападающего лондонцев Николаса Джексона.

«Дело в том, что молодой нападающий приехал из Испании, а потом разные игроки атаки, такие как [Кристофер] Нкунку или [Армандо] Броя, никогда не были доступны, чтобы помочь ему иногда отдохнуть. Я думаю, он делает фантастическую работу для команды.

Может быть, он не забивает те голы, которые вы хотите или ожидаете от нападающего «Челси», но ему нужно время, и, конечно, мы окажем ему всю необходимую поддержку, чтобы в будущем он был спокойнее перед воротами и забивал больше или увеличил процент забитых голов.

Он молод. Ему нужно справиться с давлением, чтобы справиться с «Челси» и всеми новыми вещами, которые происходят, потому что, как я думаю, увеличилось число его подписчиков в социальных сетях.

Мы не можем судить о нём как о конечном продукте. Он потенциально потрясающий нападающий, у которого всё получается. Шаг за шагом он становится всё лучше и лучше», — приводит слова Почеттино The Telegraph.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний сенегальский нападающий принял участие в 37 матчах «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.