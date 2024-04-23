В «Интере» собираются продлить контракты с Бареллой и Мартинесом

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио рассказал о планах клуба по продлению контрактов с полузащитником Николо Бареллой и нападающим Лаутаро Мартинесом. Действующие соглашения обоих футболистов с миланской командой рассчитаны до июня 2026 года.

«Мы собираемся к началу следующего сезона завершить переговоры по продлению контракта с Лаутаро Мартинесом – мы абсолютно уверены, что хотим сохранить его. Также мы намерены как можно скорее подписать новый контракт и с Николо Бареллой», — цитирует Аусилио журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче 33-го тура чемпионате Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:1 и стал чемпионом Серии A за пять туров до конца турнира. «Интер» на 17 очков опережает «Милан», идущим вторым в турнирной таблице.

Мартинес в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал шесть ассистов в 40 матчах за клуб во всех турнирах. Барелла провёл за «нерадзурри» в этом сезоне 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.