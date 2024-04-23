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Мостовой: нет явного претендента на вылет из РПЛ — все могут друг друга наказать

Мостовой: нет явного претендента на вылет из РПЛ — все могут друг друга наказать
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о борьбе за выживание в чемпионате России сезона-2023/2024. По его мнению, сейчас нет явного претендента на вылет из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Мостовой заявил, что сейчас круг кандидатов на вылет состоит примерно из шести команд.

«Для меня изначально не было явного аутсайдера. Все говорили про «Сочи», но они могут выиграть одну или две игры — вклинятся в борьбу. Вижу, что круг претендентов не изменился, так и осталось где-то шесть команд. У меня нет явного кандидата на вылет из РПЛ — все могут друг друга наказать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас в зоне вылета идут «Сочи» и «Ахмат».

Турнирная таблица РПЛ
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