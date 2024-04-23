Защитник «Спартака» Чернов: сейчас матч с ЦСКА уже менее принципиален для меня

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о принципиальности матча с ПФК ЦСКА. Напомним, красно-белые встретятся с армейцами в ближайшей игре РПЛ, которая состоится 25 апреля.

«Сейчас уже для меня менее принципиален матч с ЦСКА. Но всегда есть соперничество — Москва делится на разные цвета. Поэтому дерби с ЦСКА — очень важная игра. Наши фанаты всегда ждут матчи с «Зенитом» и ЦСКА. С «Зенитом» сыграли. Сейчас матч с ЦСКА. Очень важный матч. Хочу поскорее выйти на поле и показать лучшие качества.

Не смотрим на то, что у ЦСКА не сыграют несколько ведущих игроков. У них много хороших ребят. Есть кем заменить. Думаю, что проблем с этим у них не будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.