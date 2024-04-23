«Мы вошли в историю». Думфрис поделился эмоциями от завоевания чемпионства в Серии А

Нидерландский защитник «Интера» Дензел Думфрис поделился эмоциями от завоевания досрочного чемпионства в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Напомним, по завершении матча 33-го тура Серии А с «Миланом» (2:1) «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2023/2024. За пять матчей до окончания сезона «нерадзурри» имеют отрыв от второго места, на котором пребывают «россонери», на 17 очков.

«Мой первый скудетто! Это действительно прекрасно. Это прекрасный момент, мы вошли в историю, получив вторую звезду. Это был удивительный и прекрасный сезон», — приводит слова Думфриса портал fcinter1908.it

28-летний Думфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.