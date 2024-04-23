«Странное решение». Орлов — о спорном моменте с пенальти в матче «Зенит» — «Оренбург»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (1:0). Спорный момент произошёл в штрафной площади оренбуржцев.

«Ну, если бы был советский футбол, то пенальти не надо было бы назначать, потому что игра рукой не была умышленной. Но в этой ситуации мяч летел в ворота соперника, и даже вратарь среагировал на этот мяч. И мяч попал в руку неожиданно для защитника, но он остановил этот мяч, изменил его направление. Странное решение Владислава [Безбородова]. Я сам с уважением к нему отношусь, считаю, что это один из лучших [судей]. Но он решил так, ну не знаю. Любопытно, как отреагирует судейское сообщество», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».