Симоне Индзаги — о выигранном титуле: это потрясающее чувство

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями после досрочной победы в чемпионате Италии сезона-2023/2024.

«Это потрясающее чувство. В течение этого сезона у нас было много героев, и мои мысли обращены к игрокам, президенту клуба и моей семье. Много раз я брал работу на дом, но по-другому сделать и не мог», — приводит слова итальянского специалиста Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 22 апреля, проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1. Таким образом, миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.