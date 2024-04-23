Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы — 2024

Российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российских арбитров не оказалось в числе приглашённых для участия на матчах чемпионата Европы — 2024.

Ранее пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список судей, которые будут обслуживать предстоящий чемпионат Европы — 2024. Среди 18 приглашённых арбитров не оказалось ни одного россиянина.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Напомним, зимой 2022 года решением ФИФА и УЕФА все российские команды и сборные были отстранены от международных соревнований. Запрет в том числе коснулся и отечественных арбитров.

Материалы по теме
УЕФА назвал судей, которые будут работать на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android