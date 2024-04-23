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Российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы — 2024

Российских арбитров не оказалось в числе приглашённых для участия на матчах чемпионата Европы — 2024.

Ранее пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список судей, которые будут обслуживать предстоящий чемпионат Европы — 2024. Среди 18 приглашённых арбитров не оказалось ни одного россиянина.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Напомним, зимой 2022 года решением ФИФА и УЕФА все российские команды и сборные были отстранены от международных соревнований. Запрет в том числе коснулся и отечественных арбитров.