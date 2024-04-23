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Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» — The Athletic

Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» — The Athletic
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Испанский специалист Унаи Эмери продлил контракт с бирмингемской «Астон Виллой» до 2027 года, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Барселоны» и «Баварии».

По информации источника, испанец счастлив в английском клубе. Также сообщается, что руководство «Виллы» и Эмери намерены сесть за стол переговоров предстоящим летом, чтобы обсудить ещё более продолжительное продление контракта. Владельцы видят, что 52-летний Эмери станет их версией сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, перед «Астон Виллой» Унаи Эмери работал в «Вильярреале». С клубом он одержал победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

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