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«Зенит» обратился в ЭСК по решению Безбородова не назначать пенальти в ворота «Оренбурга»

«Зенит» обратился в ЭСК по решению Безбородова не назначать пенальти в ворота «Оренбурга»
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«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Во втором тайме после удара полузащитника петербуржцев Густаво Мантуана мяч попал в руку защитнику «Оренбурга» Даниле Прохину. Игра продолжилась, оренбуржцы провели контратаку, а затем возникла пауза, по итогам которой главный арбитр встречи Владислав Безбородов отправился смотреть видеоповтор. Нарушение правил в итоге зафиксировано не было. Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    
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