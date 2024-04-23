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Денис Глушаков назвал самое тяжёлое решение в карьере после ухода из «Спартака»

Денис Глушаков назвал самое тяжёлое решение в карьере после ухода из «Спартака»
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Российский футболист Денис Глушаков назвал самое тяжёлое решение в своей профессиональной карьере после ухода из московского «Спартака». По его словам, это был переезд в армянский «Урарту», ведь ради него пришлось уехать далеко от семьи.

«Какое было самое сложное решение в моей карьере после ухода из «Спартака»? В «Урарту» перейти. Почему? Просто уже не хотелось ехать от семьи никуда. И жена уже сказала, давай, ладно, езжай, я вижу, что ты ещё хочешь поиграть чуть-чуть, на три месяца, ладно, как сборы, я ещё одни сборы вытерплю, и всё. И на этом, говорит, эпопея закончится твоя», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Глушаков стал игроком «Урарту» в феврале 2024 года.

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