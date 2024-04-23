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Глушаков — о непопадании в сборную России на ЧМ: Черчесов сказал: «Вырастешь, поймёшь»

Глушаков — о непопадании в сборную России на ЧМ: Черчесов сказал: «Вырастешь, поймёшь»
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал о невызове в сборную России на домашний чемпионат мира — 2018. Ранее Глушаков заявил, что Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на ЧМ-2018 по указу третьего лица — «шефа».

«Конечно, отговорили. Ну, сказали, я думаю, да. Что обманывать судьбу, так было. Я не понимаю, как можно не взять. Набрал ли Черчесова? Да. Сказал: «Вырастешь, поймёшь». У меня тоже такая была ситуация», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

За свою карьеру Глушаков защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

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