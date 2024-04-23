Глушаков: если увижу Промеса, я его обниму и поцелую, он мой друг

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своём отношении к нападающему красно-белых Квинси Промесу, у которого возникли проблемы с законом.

— Ну смотри, апелляция сейчас, допустим, тоже подтвердит, что Квинси виновен. Твоё отношение к нему изменится?

— Не изменится. Но мои человеческие отношения с ним как могут измениться? Если я его знаю со своей стороны.

— Но ты его продолжишь поддерживать?

— Ну, если я его увижу, я его обниму и поцелую. Это мой друг. Но это его жизнь, у него судьба так сложилась. Ну, не могу я по-другому. Он мой друг, ну а что сделать? Ну да, он втюхался в такую историю. Он виноват в этом во всём, я согласен. Что там, если подтвердят это всё. Пока нет, о чём сейчас разговаривать? — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.