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Кузьмичёв: матч ЦСКА — «Спартак» — одно из самых сильнейших противостояний в РПЛ

Кузьмичёв: матч ЦСКА — «Спартак» — одно из самых сильнейших противостояний в РПЛ
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Бывший заместитель гендиректора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о предстоящем противостоянии красно-белых с ПФК ЦСКА. Игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля. По мнению Кузьмичева, дерби «Спартака» и ЦСКА — одно из сильнейших противостояний в Российской Премьер-Лиге.

«Как бы ни складывались ситуации у команд в нынешнем сезоне, когда они встречаются между собой, всё начинается с чистого листа. Дерби — одно из самых сильнейших противостояний в нашем чемпионате. Всё будет на ножах. Жду много борьбы и эмоций от этой игры. Надеюсь, что зрителям тоже понравится», — сказал Владимир Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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