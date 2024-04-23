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Владимир Кузьмичёв: «Спартак» раскрепостился в психологическом плане

Владимир Кузьмичёв: «Спартак» раскрепостился в психологическом плане
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об изменениях в игре красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

«Заметно, что «Спартак» раскрепостился. Понятно, что сейчас ещё рано говорить о какой-то содержательной игре, да её и не может быть, потому что слишком мало времени прошло. Но в психологическом плане команда раскрепостилась, и удача повернулась к «Спартаку», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» объявил об уходе Абаскаля 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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