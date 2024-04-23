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Владимир Кузьмичёв: у Джикии шансы играть при Слишковиче выше

Владимир Кузьмичёв: у Джикии шансы играть при Слишковиче выше
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«У Джикии шансы играть при Слишковиче выше. Выбор тренера будет исходить из состояния игроков без оглядки на свои шаблоны и любимчиков. Мы знаем, что Абаскаль имел большое влияние на приход последних игроков. Сейчас всё будет решаться в тренировочном процессе.

Выход Джикии в матче с «Зенитом» — психологический момент со стороны тренера, чтобы поддержать его. Тренер дал понять, что надо доказывать в тренировочном процессе, тогда ты будешь играть. Это был важный ход со стороны Слишковича. Даже с учётом колоссального игрового опыта у Георгия отсутствие игровой практики не может не сказаться на нём. Но я знаю его с детства, знаю его профессиональные качества. Уверен, что он всё преодолеет и сможет показать игру, которую видели раньше», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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