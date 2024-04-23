Владислав Радимов: «Краснодару» очень повезло, что после «Зенита» им попался «Факел»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о минувшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0.

«Очевидно, что в этом матче должен был выиграть «Краснодар», тем более дома. И потом, когда футболисты «Факела» начинают терять дисциплину, позволяют себя обыгрывать в своей вратарской площадке, то так очков не набрать. Их отличала дисциплина. Там мастерства, может, не так много, но когда ещё пропадает дисциплина, то тут вообще всё. «Краснодару» очень повезло, что именно после «Зенита» им попался «Факел» – чтобы они смогли почувствовать вот такую вот уверенность в своих силах», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, на 60-й минуте хозяева вышли вперёд. В их составе забил Виктор Са. На 73-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество южан. Но после проверки VAR рефери Кирилл Левников отменил забитый мяч хозяев, так как форвард краснодарцев в ходе голевой атаки сыграл рукой. Однако спустя 13 минут Кордоба забил чистый гол, который поставил точку в игре.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков. «Факел» расположился на 11-й строчке, набрав 26 очков. Первое место по-прежнему за «Зенитом» (50 очков).