Радимов: интрига в РПЛ жива! у «Краснодара» календарь легче, чем у «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я посмотрел тут календарь, и мне показалось, что у «Краснодара» он полегче, чем у «Зенита». То есть интрига ещё жива? Жива, жива! И я думаю, что от предстоящего тура зависит очень многое. Причём, наверное, не столько от победы «Зенита», сколько от победы «Краснодара».

Если «Краснодар» сам выиграет, то дальше у «Зенита» и выезд с «Динамо», и ЦСКА ещё принимать с игроками, которые отбудут дисквалификацию и поправятся… В Грозный ехать, который мотивирован не меньше всех остальных. И в Воронеж ещё «Зениту» ехать, а в Воронеже не самое лучшее поле. То есть нас концовка ждёт очень хорошая, но здесь зависит многое от «Краснодара». Если он в ближайшем туре с «Балтикой» не потеряет очки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам 25 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 46 очками находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (41 очко).

Напомним, в среду, 24 апреля, «Краснодар» проведёт матч «Балтикой» в рамках 21-го тура чемпионата России. «Зенит» в тот же день сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи начнутся в 20:30 мск.