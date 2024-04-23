«Барселона» не получит материалов по спорному эпизоду с голом Ямала в «эль класико» — MD

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не намерена предоставлять «Барселоне» аудио- и видеозаписи с матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (3:2), где произошёл спорный эпизод, когда мяч, возможно, пересёк линию ворот «сливочных» после удара вингера сине-гранатовых Ламина Ямала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, RFEF не продемонстрирует подобные материалы даже при личной встрече с представителями каталонского клуба. Однако подчёркивается, что судейский комитет, действующий при RFEF, готов к конструктивному диалогу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые сделают запрос относительно данных материалов с матча. Лапорта сообщил, что в случае подтверждения судейской ошибки каталонский клуб будет настаивать на переигровке матча.