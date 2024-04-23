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«Барселона» не получит материалов по спорному эпизоду с голом Ямала в «эль класико» — MD

«Барселона» не получит материалов по спорному эпизоду с голом Ямала в «эль класико» — MD
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не намерена предоставлять «Барселоне» аудио- и видеозаписи с матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (3:2), где произошёл спорный эпизод, когда мяч, возможно, пересёк линию ворот «сливочных» после удара вингера сине-гранатовых Ламина Ямала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

По информации источника, RFEF не продемонстрирует подобные материалы даже при личной встрече с представителями каталонского клуба. Однако подчёркивается, что судейский комитет, действующий при RFEF, готов к конструктивному диалогу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые сделают запрос относительно данных материалов с матча. Лапорта сообщил, что в случае подтверждения судейской ошибки каталонский клуб будет настаивать на переигровке матча.

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