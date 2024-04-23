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Агент Ловата рассказал об адаптации защитника «Ахмата» в России

Агент Ловата рассказал об адаптации защитника «Ахмата» в России
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Леонардо Корначини, представитель футболиста грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата, ответил на вопрос об адаптации бразильца в России. По словам агента, южноамериканский защитник имеет только положительные эмоции от пребывания в России.

«У Лукаса только положительные впечатления от России. Он осваивается в «Ахмате». Вместе с ним команда побеждает. Я наблюдал за его игрой против ЦСКА. Это была яркая победа над сильным соперником», – приводит слова Корначини Metaratings.

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» в гостях одержал победу над московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Чечни. Ловат в минувшем матче появился на поле на 70-й минуте.

Напомним, 27-летний защитник стал футболистом грозненского «Ахмата» в начале текущего года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2027 года.

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