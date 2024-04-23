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Игрок «Ахмата» Ловат: мы не должны быть на том месте, на котором находимся сейчас

Игрок «Ахмата» Ловат: мы не должны быть на том месте, на котором находимся сейчас
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Бразильский защитник «Ахмата» Лукас Ловат поделился мыслями о победе над ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, в субботу, 20 апреля, грозненский клуб обыграл армейцев на выезде со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Победа над ЦСКА очень важна для нас. Был довольно плохой период. Мы знаем, что не должны быть на этом месте. Поэтому это очень важная победа и я счастлив. Нам нужно работать, потому что впереди другая игра. Единственное, что нам сейчас нужно — это работа, много работы. Мы не должны быть на том месте, на котором находимся сейчас», — сказал Ловат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 23 очка и на данный момент занимает 14-е место. В активе ЦСКА 37 очков после аналогичного количества игр. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

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