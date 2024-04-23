Чанов: матч ЦСКА — «Спартак» — дерби, которое не поддаётся никаким футбольным законам

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о грядущем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 25 апреля.

«Это дерби, которое не поддаётся никаким футбольным законам. Тут неважно, кто на каком месте идёт. Ничего страшного, что у ЦСКА не будет трёх ведущих игроков. Появятся те, кто сможет их заменить.

По тому, как всё складывается, должен выиграть «Спартак», но, может, и не выиграет. Посмотрим, как всё сложится. Видно, что «Спартак» поднялся. Честно, рад за них, потому что команда была на распутье. К сожалению, у ЦСКА сейчас нет полного состава, но дух живёт. Не знаю, кого поставит тренер, проблемы в обороне из-за карточек есть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.