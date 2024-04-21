Вячеслав Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре вратаря красно-синих Владислава Торопа в матче 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«Не могу сказать, что второй гол «Ахмата» — это ошибка Торопа. Ему приходилось думать, сыграет ли этот нападающий, который пропустил мяч, или нет. Приходилось думать о двух вариантах. Слава сконцентрировался на нападающем, а он сыграл действительно хитро и грамотно. Торопу пока не хватает опыта — это тоже сказывается.

В целом матч с «Ахматом» Тороп провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, он всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч. Видно, что Славка растёт», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.