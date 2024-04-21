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Вячеслав Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»

Вячеслав Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»
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Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре вратаря красно-синих Владислава Торопа в матче 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Не могу сказать, что второй гол «Ахмата» — это ошибка Торопа. Ему приходилось думать, сыграет ли этот нападающий, который пропустил мяч, или нет. Приходилось думать о двух вариантах. Слава сконцентрировался на нападающем, а он сыграл действительно хитро и грамотно. Торопу пока не хватает опыта — это тоже сказывается.

В целом матч с «Ахматом» Тороп провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, он всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч. Видно, что Славка растёт», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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