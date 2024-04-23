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В прокуратуре Амстердама не стали отвечать на вопрос о заседании по экстрадиции Промеса

В прокуратуре Амстердама не стали отвечать на вопрос о заседании по экстрадиции Промеса
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В прокуратуре Амстердама не стали отвечать на вопрос о заседании по экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«По новости о первом судебном заседании по подводу экстрадиции Промеса лучше поинтересоваться у властей ОАЭ», — сообщили в прокуратуре Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее стало известно, что первое судебное заседание по поводу экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса состоится 2 мая в Дубае. Об этом сообщил портал RTL Boulevard.

Сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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