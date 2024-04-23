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Стало известно, когда состоится первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса

Стало известно, когда состоится первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса
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Первое судебное заседание по поводу экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса состоится 2 мая в Дубае. Об этом сообщает RTL Boulevard.

Сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. В марте стало известно, что Россия, как и Нидерланды, запросила экстрадицию игрока из-за налогового мошенничества.

Напомним, Квинси Промес имеет действующее соглашение с красно-белыми до июня 2024 года.

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