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Nike готова заплатить «Барселоне» до € 100 млн за продолжение сотрудничества — Sport.es

Nike готова заплатить «Барселоне» до € 100 млн за продолжение сотрудничества — Sport.es
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Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви, готова заплатить «Барселоне» до € 100 млн за пролонгацию трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, при определённых условиях Nike готова увеличить сумму до € 120 млн в год. Кроме того, известная компания предлагает каталонскому клубу ещё около € 100 млн в качестве бонуса за продление контракта. Подчёркивается, что о продолжении сотрудничества может быть объявлено уже на следующей неделе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, «Барселона» сотрудничает с Nike с 1998 года. Ранее появилась информация, что сине-гранатовые близки к тому, что прекратить сотрудничество с этим экипировщиком ввиду того, что их старый контракт от 2016 года не соответствует запросам рынка.

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