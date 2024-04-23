Агентство игрока ЦСКА Роши: интерес «Фламенго»? Это неправда

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию об интересе «Фламенго» к бразильскому футболисту.

«Интерес «Фламенго»? Это неправда. Нас много об этом спрашивают, но это не имеет ничего общего с реальностью. В данный момент ни от одного клуба нет ничего серьёзного», — приводит слова представителей агентства «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский ЦСКА предложил защитнику Виллиану Роше продление действующего трудового соглашения. Но игрок отказался, так как его не устроили условия.

Напомним, контракт Виллиана Роши с московским ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности в составе армейцев бразильский игрок принял участие в 61 официальном матче. Ему удалось записать на свой счёт шесть забитых мячей.