Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: Ямал обладает большим талантом, но он не станет таким же гением, как Месси

Капелло: Ямал обладает большим талантом, но он не станет таким же гением, как Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин Ямал обладает интересными качествами и большим талантом, но он не станет таким же гением, как Месси, Пеле или Марадона. Это гении», — приводит слова Капелло Barça Worldwide в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника:

Материалы по теме
Фабио Капелло сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android