Капелло: Ямал обладает большим талантом, но он не станет таким же гением, как Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин Ямал обладает интересными качествами и большим талантом, но он не станет таким же гением, как Месси, Пеле или Марадона. Это гении», — приводит слова Капелло Barça Worldwide в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: