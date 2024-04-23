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«ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с покупкой Ямала за € 200 млн летом — Le Parisien

«ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с покупкой Ямала за € 200 млн летом — Le Parisien
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«Пари Сен-Жермен» не поменял намерений приобрести 16-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямала грядущим летом и готов заплатить за него € 200 млн. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По информации источника, Ямал входит в список наиболее приоритетных целей французского гранда на грядущее трансферное окно. В «Пари Сен-Жермен» видят в Ямале замену нападающему Килиану Мбаппе, который покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

В минувшем марте испанское издание Marca сообщала, что французский гранд интересуется Ямалом.

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