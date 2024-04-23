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Нападающий «Ростова» Комличенко: борьба за медали? Да надо в стыки не попасть

Нападающий «Ростова» Комличенко: борьба за медали? Да надо в стыки не попасть
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о попадании команды в тройку сильнейших по итогам текущего сезона Российский Премьер-Лиги. Футболист дал понять, что важнее не попасть в зону стыковых матчей.

«Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, всё может быть», — приводит слова Николая Комличенко Sport24.

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле сыграл с московским «Спартаком». Встреча завершилась для южан крайне неудачным образом – они потерпели разгромное поражение со счётом 1:5.

Напомним, сейчас «Ростов» имеет на своём счету 34 очка, сыграв 24 матча в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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