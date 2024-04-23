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Глушаков: люблю «Спартак», болею за него с детства

Глушаков: люблю «Спартак», болею за него с детства
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о периоде своей карьеры в московском «Спартаке»

— Тот период в «Спартаке» для тебя не свист стадиона, а кубок над головой в 2017 году?

— Конечно. У меня всегда позитивное настроение. Я прихожу в «Спартак», кайфую, знаю, что меня любят. Даю автографы, фотографируюсь. Многие болельщики кричат: «Вернись назад домой». Люблю «Спартак», болею за «Спартак». С детства за него болел, – сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Денис Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провёл 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. В 2017 году вместе со «Спартаком» Глушаков стал чемпионом России по футболу. Сейчас Денис играет в составе армянского «Урарту».

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