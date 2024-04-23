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Марина Грановская сообщила суду, что получала угрозы от футбольного агента Курта Зума

Марина Грановская сообщила суду, что получала угрозы от футбольного агента Курта Зума
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Бывший генеральный директор лондонского «Челси» Марина Грановская выступила на судебном слушании, на котором она сообщила, что получала угрозы от футбольного агента Саифа Руби, представляющего интересы экс-защитника «синих» Курта Зума. Об этом информирует Daily Mail.

По информации источника, Грановская сообщила суду, что чувствовала «физическую угрозу» из-за электронного письма, отправленного ей Руби. Это письмо побудило её усилить меры личной безопасности. С точки зрения футбольного агента, ему причиталась определённая денежная сумма по сделке о переходе Зума в «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году.

Подчёркивается, что сам Руби, обвиняющийся в нарушении Закона о вредоносных сообщениях, отрицает претензии в свой адрес.

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