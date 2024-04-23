Представитель Морено: Роберта брали в «Сочи» не на день, а на долгосрочную перспективу

Юрий Горбенко, представитель главного тренера «Сочи» Роберта Морено, высказался о будущем своего клиента в команде. Агент дал понять, что южане нанимали испанского специалиста на долгосрочную перспективу.

«Его брали, чтобы он оставил команду в Премьер‑Лиге. Сейчас все верят в команду и не думают о чём‑то другом. Морено брали не на один день, а на долгосрочную перспективу. Руководству и игрокам всё нравится», — сказал Горбенко «Матч ТВ».

Отметим, что Роберт Морено является главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, за 24 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сочинцы заработали 19 очков. Подопечные Роберта Морено занимают последнее (16-е) место в турнирной таблице.