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«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'    

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.

«Челси»: Петрович, Гилкрист, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

После 33 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 74 очка и занимает первое место. После 31 матча в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «синих» голами отметились Коул Палмер и Михаил Мудрик. За «канониров» голы забили Деклан Райс и Леандро Троссард.

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