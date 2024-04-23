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«Сыграют две лучшие команды Европы». Мусиала — о полуфинале ЛЧ с «Реалом»

«Сыграют две лучшие команды Европы». Мусиала — о полуфинале ЛЧ с «Реалом»
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о грядущем полуфинале Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я действительно с нетерпением жду матча с мадридским «Реалом» на легендарном «Бернабеу». Это важные игры, ведь две лучшие команды Европы встретятся друг с другом.

Беллингем? Мы с Джудом много лет были соседями по комнате в молодёжной команде, сыграли вместе несколько игр и с тех пор остаёмся хорошими друзьями. Я рад, что у него всё так хорошо складывается. Он очень уверен в себе и не боится сложных задач», — приводит слова Мусиалы Sport Bild.

Напомним, первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдёт 8 мая в Мадриде.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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