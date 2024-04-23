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«Барселона» готова продать де Йонга предстоящим летом — Relevo

«Барселона» готова продать де Йонга предстоящим летом — Relevo
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, каталонская команда готова расстаться с голландский футболистом. В клубе считают, что могут получить за полузащитника € 60–70 млн. Отмечается, что сам Френки хочет остаться в стане сине-гранатовых.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Френки де Йонга заинтересована мюнхенская «Бавария».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Френки де Йонга с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

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