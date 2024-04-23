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Гюлер не хочет покидать «Реал» на правах аренды — AS

Гюлер не хочет покидать «Реал» на правах аренды — AS
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Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не хочет покидать испанский клуб на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, турецкий футболист хочет остаться в мадридской команде. Он намерен бороться за своё место в составе «Реала» в следующем сезоне.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Реал Сосьедад» обратится в мадридский «Реал» с целью перехода полузащитника на правах аренды.

Напомним, 19-летний Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь семь неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

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