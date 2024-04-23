«Арсенал» — «Челси»: Уайт забил второй гол хозяев

В эти минуты идёт матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте второй гол хозяев забил защитник Бен Уайт.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл крайний нападающий хозяев Леандро Троссард.

После 33 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 74 очка и занимает первое место. После 31 матча в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «синих» голами отметились Коул Палмер и Михаил Мудрик. За «канониров» голы забили Деклан Райс и Леандро Троссард.