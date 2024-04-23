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The Sun: двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

The Sun: двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
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Двух 19-летних игроков, представляющих один из клубов английской Премьер-лиги, арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, одного из этих футболистов задержали прямо на стадионе, название которого не указывается. После этого он провёл ночь в камере, а позже был допрошен следователями. Второй подозреваемый был задержан и допрошен на следующий день.

Один из мужчин обвиняется в нападении и соучастии в изнасиловании. Второй 19-летний мужчина был арестован по подозрению в изнасиловании.

Подчёркивается, что изнасилование могло произойти в минувшую пятницу. Жертва преступления обратилась в правоохранительные органы через несколько часов после произошедшего.

На текущий момент оба подозреваемых выпущены на свободу под залог.

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