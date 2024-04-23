Тьяго Силва достиг устной договорённости с «Флуминенсе» — Goal

39-летний центральный защитник «Челси» Тьяго Силва достиг устной договорённости с «Флуминенсе» о том, что он присоединится к бразильскому клубу после окончания контракта с лондонским клубом грядущим летом. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Силва объявит о своём решении в ближайшее время. При этом бразильский футболист уже твёрдо определил для себя, что не будет пролонгировать трудовое соглашение с «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Силва принадлежал «Флуминенсе» с 2006 по 2009 год.