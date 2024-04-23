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Феликс Магат заявил о готовности вновь возглавить «Баварию»

Феликс Магат заявил о готовности вновь возглавить «Баварию»
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70-летний немецкий специалист Феликс Магат (на фото справа) заявил, что он готов вернуться на должность главного тренера «Баварии», которую он возглавлял с 2004 по 2007 год.

«Я готов. Хочу работать с удовольствием. Сегодня такие тренеры, как я, находящиеся в возрасте, больше не пользуются большим спросом. Поэтому будет сложно [возглавить «Баварию»]. Тем не менее я всё ещё готов, как и прежде», — приводит слова Магата BR24.

Напомним, под руководством Магата «Бавария» дважды становилась чемпионом Германии (сезон-2004/2005, сезон-2005/2006), дважды выигрывала Кубок Германии (сезон-2004/2005, сезон-2005/2006).

Должность главного тренера мюнхенского клуба останется вакантной после того, как грядущим летом её покинет немецкий специалист Томас Тухель.

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