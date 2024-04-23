Рангник требует полной трансферной власти, чтобы работать в «Баварии» — Марсель Меллер

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, который, по последней информации СМИ, рассматривается руководством «Баварии» в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на пост нового наставника мюнхенского клуба, требует от его боссов полной трансферной власти. Это является условием 65-летнего специалиста для того, чтобы работать в «Баварии». Об этом сообщает журналист Марсель Меллер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Рангник также хочет, чтобы он обладал большей властью в клубе, чем спортивные директора Макс Эберль и Кристоф Фройнд.

Напомним, по окончании нынешнего сезона пост главного тренера «Баварии» покинет Томас Тухель.

Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под руководством Рангника австрийская национальная команда вышла на Евро-2024.