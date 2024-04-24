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Президент «Урала» Иванов сообщил о выкупе защитника Итало

Президент «Урала» Иванов сообщил о выкупе защитника Итало
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб выкупил бразильского защитника Итало у португальской «Санта‑Клары».

«Мы его уже выкупили», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

С лета 2023 года Итало выступал за российскую команду на правах аренды. В текущем сезоне Итало провёл за «Урал» 18 матчей в РПЛ и семь игр в Кубке России. По данным портала Transfermarkt, выкуп бразильца обошёлся российскому клубу в € 1,5 млн.

Напомним, екатеринбургский «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко заработали 24 очка за 24 матча в чемпионате страны.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о датах проведения следующего розыгрыша чемпионата России.

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