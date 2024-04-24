Тренер «Факела» Ташуев: главное — выиграть, а 1 мая или 8 декабря — без разницы

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с высказался о датах проведения следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я тренер, я не анализирую ситуацию. С климатической точки зрения у нас своеобразный турнир. Люди, которые принимали решение, провели анализ. А для меня главное, чтобы команда выигрывала — а произойдёт это 8 декабря или 1 мая, без разницы», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, 22 апреля состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги. На нём клубы проголосовали за структуру календаря на следующий сезон. Так, первая часть чемпионата России сезона-2024/2025 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о датах проведения следующего розыгрыша чемпионата России.