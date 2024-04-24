Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Факела» Ташуев: главное — выиграть, а 1 мая или 8 декабря — без разницы

Тренер «Факела» Ташуев: главное — выиграть, а 1 мая или 8 декабря — без разницы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с высказался о датах проведения следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я тренер, я не анализирую ситуацию. С климатической точки зрения у нас своеобразный турнир. Люди, которые принимали решение, провели анализ. А для меня главное, чтобы команда выигрывала — а произойдёт это 8 декабря или 1 мая, без разницы», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, 22 апреля состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги. На нём клубы проголосовали за структуру календаря на следующий сезон. Так, первая часть чемпионата России сезона-2024/2025 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о датах проведения следующего розыгрыша чемпионата России.

Материалы по теме
Президент «Урала» Иванов: не вижу ничего страшного в том, чтобы играть в РПЛ до 8 декабря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android