Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Челси»: Уайт оформил дубль, забив пятый гол хозяев в матче

«Арсенал» — «Челси»: Уайт оформил дубль, забив пятый гол хозяев в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер. На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

На 70-й минуте Уайт забил пятый гол «Арсенала» в матче.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл крайний нападающий хозяев Леандро Троссард. На 52-й минуте второй гол хозяев забил защитник Бен Уайт. На 57-й минуте нападающий хозяев Кай Хаверц забил третий гол в матче. На 65-й минуте Хаверц оформил дубль.

После 33 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 74 очка и занимает первое место. После 31 матча в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «синих» голами отметились Коул Палмер и Михаил Мудрик. За «канониров» голы забили Деклан Райс и Леандро Троссард.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Тренер «Челси» Почеттино ответил на критику Николаса Джексона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android