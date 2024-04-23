Леон Горецка прояснил своё будущее в «Баварии»

Центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о своём будущем в немецкой команде. Футболист дал понять, что он не планирует менять клубную прописку.

«С моей точки зрения всё ясно. Мой контракт рассчитан до 2026 года. И у меня нет никаких оснований думать о переезде», – приводит слова Леона Горецки в своих социальных сетях итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в нынешнем сезоне Леон Горецка принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей и 11 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 30 млн.