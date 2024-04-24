Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» одержал крупнейшую в своей истории победу в матчах с «Челси»

Обыграв «Челси» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:0, лондонский «Арсенал» одержал крупнейшую победу в истории противостояния этих команд. Об этом сообщает Opta.

«Арсенал» побил рекорд 1930 года, когда «канониры» обыграли «Челси» со счётом 5:1.

Напомним, на пятой минуте счёт в матче открыл крайний нападающий хозяев Леандро Троссард. На 52-й минуте второй гол хозяев забил защитник Бен Уайт. На 57-й минуте нападающий хозяев Кай Хаверц забил третий гол в матче. На 65-й минуте Хаверц оформил дубль. На 70-й минуте Уайт забил пятый гол «Арсенала» в матче.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.