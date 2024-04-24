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«Арсенал» одержал крупнейшую в своей истории победу в матчах с «Челси»

«Арсенал» одержал крупнейшую в своей истории победу в матчах с «Челси»
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Обыграв «Челси» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:0, лондонский «Арсенал» одержал крупнейшую победу в истории противостояния этих команд. Об этом сообщает Opta.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«Арсенал» побил рекорд 1930 года, когда «канониры» обыграли «Челси» со счётом 5:1.

Напомним, на пятой минуте счёт в матче открыл крайний нападающий хозяев Леандро Троссард. На 52-й минуте второй гол хозяев забил защитник Бен Уайт. На 57-й минуте нападающий хозяев Кай Хаверц забил третий гол в матче. На 65-й минуте Хаверц оформил дубль. На 70-й минуте Уайт забил пятый гол «Арсенала» в матче.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

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