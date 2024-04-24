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Клубное ТВ «Реала» считает, что «Барселона» нечестно забила один из голов в «эль класико»

Клубное ТВ «Реала» считает, что «Барселона» нечестно забила один из голов в «эль класико»
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Клубное телевидение мадридского «Реала» считает, что футболист «Барселоны» Андреас Кристенсен нарушил правила на полузащитнике «сливочных» Тони Кроосе перед тем, как забить первый гол в «эль класико», которое состоялось в 32-м туре испанской Примеры (3:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Никто не помнит, что Тони [Кроос] не может сыграть в мяч, потому что Кристенсен обеими руками опирается на его правое плечо? По крайней мере VAR должен был проверить этот эпизод.

[Несколько лет назад] у нас отняли решающий гол Бэйла за столкновение с Жорди Альбой, в котором он его почти не касался. Эрнандес Эрнандес выдумал этот фол, но при более сильном контакте гол [Кристенсена] кажется судьям забитым легитимно», — цитирует слова из ролика клубного телевидения «Реала» AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 32 туров Ла Лиги «Реал» набрал 81 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров «Барселона» заработала 70 очков и располагается на второй строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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