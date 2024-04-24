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«С такой игрой мы не заслуживаем выступать в Европе». Почеттино — о матче с «Арсеналом»

«С такой игрой мы не заслуживаем выступать в Европе». Почеттино — о матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после матча 29-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные проиграли «Арсеналу» со счётом 0:5.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«После этой игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о наших целях. Если мы будем играть так же, как в субботу (матч 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0). — Прим. «Чемпионата»), то хорошо. Если же будем играть так же, как сегодня, то мы не заслуживаем выступать в Европе.

Мы начинали каждый тайм с пониженной энергией, а когда пропустили третий гол, «Арсеналу» стало очень легко. Как и в матче с «Манчестер Сити», мы создавали моменты, но не проявили хладнокровие. Неприятно видеть, как твоя команда играет подобным образом», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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