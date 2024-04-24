«С такой игрой мы не заслуживаем выступать в Европе». Почеттино — о матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после матча 29-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные проиграли «Арсеналу» со счётом 0:5.

«После этой игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о наших целях. Если мы будем играть так же, как в субботу (матч 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0). — Прим. «Чемпионата»), то хорошо. Если же будем играть так же, как сегодня, то мы не заслуживаем выступать в Европе.

Мы начинали каждый тайм с пониженной энергией, а когда пропустили третий гол, «Арсеналу» стало очень легко. Как и в матче с «Манчестер Сити», мы создавали моменты, но не проявили хладнокровие. Неприятно видеть, как твоя команда играет подобным образом», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).